Ein globaler Wirtschaftsriese setzt auf den Salzlandkreis – und Könnern könnte sich in einen zentralen Logistik-Hub verwandeln. Was bedeutet das für die Region?

Amazon will ein neues Umverteilzentrum in Sachsen-Anhalt errichten. (Archivbild)

Könnern - Der Online-Handelsriese Amazon plant den Bau eines Logistikzentrums in der Kleinstadt Könnern im Salzlandkreis. „Die Ansiedlung wäre ein großes Investment im unteren dreistelligen Millionenbereich“, sagte Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer. Derzeit befinde sich Amazon in Gesprächen mit der Stadt, dem Landkreis und einem Projektentwickler, um das Grundstück zu erwerben.

Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze geplant

Mit dem neuen Standort wolle das Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung der Region vorantreiben und Arbeitsplätze schaffen. Im ersten Betriebsjahr sollen laut Amazon mehr als 1.000 Stellen entstehen – langfristig könnte sich diese Zahl sogar verdoppeln.

„Bei Logistikzentren handelt es sich um die größten Amazon Gebäudeeinheiten in der Logistik“, erklärte Schwindhammer. In Könnern soll ein sogenanntes „Inbound Crossdock“ (IXD) mit einer Grundfläche von 52.000 Quadratmetern entstehen – das entspricht etwa sieben Fußballfeldern. Dort werden Waren von Lieferanten und Verkaufspartnern per Lkw angeliefert, gebündelt und an Amazons Logistikzentren in Deutschland und Europa weiterverteilt. Der Standort wäre vergleichbar mit den bestehenden Zentren in Dortmund und Helmstedt.

Ideale Verkehrsanbindung als Standortvorteil

„Könnern bringt eine hervorragende Lage für ein Umverteilzentrum mit, von dem aus wir Waren weiter an unsere Logistikzentren verteilen“, betonte Schwindhammer. Vor allem die direkte Anbindung an die Autobahn 14 sowie die Nähe zu den Logistikzentren in Erfurt, Gera, Hof-Gattendorf, Leipzig und Sülzetal mache den Standort besonders attraktiv.

Amazon betreibt nach eigenen Angaben mehr als 100 Standorte in Deutschland, die Mehrzahl davon sind Logistikzentren. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit drei: ein Logistikzentrum in Sülzetal, ein Verteilzentrum in Magdeburg und ein Sortierzentrum in Halle. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 2.200 Mitarbeitende in der Region.