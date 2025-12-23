Leipzig - Der malische Fußball-Nationalspieler Amadou Haidara hat das Kapitel RB Leipzig geschlossen und spielt künftig für den französischen Erstligisten RC Lens. Wie die Sachsen bekanntgaben, gehört der Mittelfeldspieler ab 1. Januar zum Spitzenreiter der Ligue 1. Der 27-Jährige spielte in sieben Jahren 222 Mal für RB und markierte 15 Treffer. Er gewann mit den Leipzigern zweimal den DFB-Pokal.

„Doudou war über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig. Auf dem Platz hat er unserem Mittelfeld mit seiner Spielintelligenz und seiner Zweikampfstärke viel Struktur verliehen, gleichzeitig hat er sich auch abseits des Rasens große Anerkennung erarbeitet und war insbesondere für unsere jungen, französischsprachigen Spieler eine wichtige Bezugsperson“, sagte RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in einer Vereinsmitteilung.

Haidara gehörte zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal von Trainer Ole Werner. „Ich bin sehr dankbar für diese intensive, erfolgreiche und emotionale Zeit in Leipzig. Seit meinem ersten Tag habe ich die große Wertschätzung des Clubs und der Fans gespürt – dafür möchte ich mich von Herzen bedanken“, sagte der Mittelfeldallrounder. Aktuell ist er beim Afrika-Cup für die malische Nationalmannschaft im Einsatz.