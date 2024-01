Leipzig - RB Leipzig hat Nachwuchsstürmer Yannick Eduardo mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb der Teenager an seinem 18. Geburtstag ein bis Juni 2027 geltendes Arbeitspapier.

„Yannick Eduardo ist ein vielversprechendes Talent mit sehr viel Potenzial. Er ist ein kopfballstarker Spieler mit einem guten linken Fuß und bringt als Mittelstürmer die entsprechende Torgefahr mit“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

In der U19-Bundesliga erzielte der gebürtige Tscheche mit niederländischem Pass sieben Tore in 13 Spielen. Besonders trumpfte Eduardo in der Youth League auf, in der er fünf Tore in fünf Spielen schoss und großen Anteil daran hatte, dass der RB-Nachwuchs erstmals die K.o.-Runde erreichte.

Eduardo, der im Juli 2022 aus der U17 des NEC Nijmegen kam, trainiert regelmäßig bei den Profis mit. Der 1,94 Meter große Stürmer reiste mit in das Wintercamp nach La Manga und stand in den beiden Bundesliga-Spielen dieses Jahres jeweils im Kader.