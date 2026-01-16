Drei Seniorinnen werden innerhalb von wenigen Tagen in Berlin-Spandau überfallen und verletzt. Sie sind 78, 87 und 100 Jahre alt. Die mutmaßliche Täterin erbeutet Bargeld und Schmuck.

Berlin - Nach Raubüberfällen auf Seniorinnen im Alter zwischen 78 und 100 Jahren hat die mutmaßliche Täterin vor dem Berliner Landgericht gestanden. Zwei der Opfer habe sie gekannt, sagte die Angeklagte und bat um Entschuldigung. „Die Taten waren einfach dumm“, so die 31-Jährige. Sie sei damals drogenabhängig gewesen und habe „nicht gedacht, dass das so schwerwiegend ist“. Die Anklage lautet unter anderem auf besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung.

Bei der ersten Tat am 17. Juni 2024 hatte die 31-Jährige laut Anklage in Berlin-Spandau bei einer damals 78-Jährigen geklingelt. Als die Seniorin die Wohnungstür öffnete, habe die mit einem Tuch maskierte Angreiferin „unmittelbar Pfefferspray gesprüht“. Die junge Frau habe die 78-Jährige zu Boden gestoßen, an den Haaren gepackt und ihren Kopf „mindestens zehnmal auf den Boden geschlagen“.

Anklage: Ehering vom Finger gezogen

Die 31-Jährige soll aus einer Kommode 950 Euro genommen haben. Danach riss sie der 78-Jährigen laut Anklage eine goldene Halskette im Wert von rund 1.000 Euro ab und zog der 78-Jährigen den Ehering vom Finger. Das Opfer habe eine Gehirnerschütterung, Prellungen und eine Verätzung der Augen erlitten.

Knapp zwei Stunden später sei es zu einem Überfall auf eine damals 100-jährige Passantin gekommen. Die Angreiferin habe die hochbetagte Frau unter den Armen festgehalten, von ihrem Rollator weggerissen und nach der Handtasche der Seniorin gegriffen – bis der Riemen riss. Mit 100 Euro aus dem Portemonnaie sei die Angeklagte geflohen. Die Hundertjährige habe durch das feste Zugreifen Schmerzen erlitten.

Bei der letzten Tat soll die Angeklagte einer 87 Jahre alten Frau bei einem Spaziergang auf dem Gelände einer Pflegeeinrichtung eine Kette mit zwei Eheringen vom Hals gerissen haben. Die 31-Jährige habe insgesamt Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.500 Euro erbeutet. Für den Prozess sind zwei weitere Tage bis zum 30. Januar terminiert.