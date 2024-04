Berlin - In der Wilhelmstadt in Berlin-Spandau ist ein altes Frachtschiff in Flammen aufgegangen. Der stillgelegte Kahn, der am Ufer des Havelkanals liegt, habe in der Nacht in voller Ausdehnung gebrannt, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen auf X (früher Twitter) mit. Auf Fotos war zu sehen, wie Flammen aus Führerstand und Kabinen züngelten. Feuerwehrleute löschten den Brand vom Land und vom Wasser aus. Sie wurden unterstützt von der Wasserschutzpolizei und - in dem Post zunächst nicht näher bezeichneten - Spezialkräften.