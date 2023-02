Altensteiner Schauhöhle soll in diesem Jahr wieder öffnen

Bad Liebenstein - Die Altensteiner Schauhöhle (Wartburgkreis) soll nach umfangreicher Sanierung noch in diesem Jahr wieder Besucher empfangen können. Die Zechsteinhöhle unter dem Altensteiner Park in Schweina wird seit Mai 2020 für rund 2,3 Millionen Euro umgebaut, wie die Stadt Bad Liebenstein am Freitag mitteilte.

Die Bauarbeiten hatten sich aufgrund des Fledermausschutzes sowie von Liefer- und Personalengpässen verlängert. Nun ist die Wiedereröffnung der unterirdischen Parkanlage mit Höhlendom und See im dritten Quartal dieses Jahres geplant. Die Höhle werde künftig durch Licht und 3D-Installationen in Szene gesetzt, hieß es.