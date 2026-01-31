Beim Fußballspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sind vor einer Woche mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Gegen Hannover 96 sind die Beamten auf mögliche Eskalation vorbereitet.

Magdeburg - Nach den Krawallen beim Ost-Derby gegen Dynamo Dresden hat es beim Spiel von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 laut Polizei keine größeren Zwischenfälle gegeben. „Es ist alles ruhig geblieben“, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Den Angaben nach waren am Freitagabend zahlreiche Beamte vor Ort, um reagieren zu können, falls etwas passiert.

Für das Spiel hatten Magdeburger Sponsoren mehrere Werbebanden freigeräumt, damit der Verein einen Aufruf direkt am Spielfeld platzieren konnte: „Für einen friedlichen Fußball. Gewalt hat beim FCM keinen Platz!“. Die Partie musste schon in der 3. Minute für knapp neun Minuten unterbrochen werden, weil Hannover-Fans Pyrotechnik zündeten und das Spielfeld vernebelten. Ansonsten blieb es vor und während des Spiels aber ruhig.

Vor 25.790 Zuschauern war es das erste Spiel des FCM nach den Krawallen. Bei der Auseinandersetzung kurz vor der Halbzeitpause des Zweitliga-Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden (1:2) vor einer Woche waren mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Nun unterlag der FCM mit 1:2 (0:1) und kämpft weiter um den Klassenverbleib.