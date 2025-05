Preußen Münster hat einen neuen Coach. Alexander Ende und sein Co-Trainer kennen sich in der westfälischen Stadt bereits aus.

Münster - Der SC Preußen Münster hat Alexander Ende als neuen Trainer verpflichtet. Der 45-Jährige, der zuletzt beim Drittligisten SC Verl gearbeitet hat, soll die Westfalen weiter in der 2. Fußball-Bundesliga etablieren. Ende war bereits als Spieler für Preußen aktiv gewesen.

„Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas Neues, was große Kräfte freisetzen kann. Wir versuchen, aggressiven, offensiven und mutigen Fußball zu spielen - das wird auch hier unser Ansatz sein“, sagte Ende laut Vereinsstatement. Zlatko Muhovic wird wie schon in Verl sein Co-Trainer - er ist ebenfalls früherer Preußen-Spieler.

Geschäftsführer Kittner: „Gemeinsam wollen wir weiter wachsen“

„Wir sind davon überzeugt, dass Alex und Zlatko sowohl menschlich als auch inhaltlich perfekt zu Preußen und unserer Situation passen. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, selbstbewusst auftreten und Münster in dieser geilen Liga bestmöglich vertreten“, sagte Geschäftsführer Ole Kittner.

Der SCP hatte sich als Aufsteiger am 34. Spieltag den Klassenverbleib in der zweiten Liga gesichert. In den letzten Saisonspielen hatten Teamchef Christian Pander und Trainer Kieran Schulze-Marmeling die Mannschaft interimsweise betreut.