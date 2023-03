Berlin - Alba Berlin kann bei dem aktuell sehr engen Spielplan fast nie über die vollen Energiereserven verfügen. „Das ist für uns gerade nicht einfach. Denn nicht jeder Spieler hat gerade sein bestes Momentum“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. So auch beim 87:77-Auswärtssieg im Nachholspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) am Dienstagabend beim Mitteldeutschen BC. Es war das sechste Spiel in nur 13 Tagen.

Alba fehlt es deshalb an Konstanz - sowohl in der gesamten Saison als auch in den meisten Spielen. So hätten die Berliner im dritten Viertel beim MBC einen guten Vorsprung fast wieder verspielt. „Wenn wir eine gute Phase hatten, haben wir anschließend ein wenig die Konzentration verloren. Da waren wir am Ball zu leichtsinnig“, meinte Ojeda.

Dass Alba dennoch als Sieger vom Platz ging und weiter vom ersten Platz in der Punkterunde träumen darf, lag vor allem an Maodo Lo. Der Nationalspieler erzielte 25 Punkte und verbesserte damit seinen Punktebestwert in der BBL. „Er war stark und explodierte förmlich in seinen Fähigkeiten. Heute war er nicht zu stoppen“, lobte ihn Ojeda. Für Lo selbst kam dies aber etwas überraschend. „Ich dachte, ich mache mein schlechtestes Spiel. Vorher fühlten sich meine Beine sehr müde an. Aber dann lief es sehr gut“, sagte er.

Aber auch der 30-Jährige hat in dieser Saison mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen - wie fast alle bei Alba. „Manchmal zeigt er seine Kapazitäten und sein Talent. Aber wenn er sich nicht gut fühlt, sieht er manchmal auch wie ein anderer Spieler aus“, sagte Ojeda.