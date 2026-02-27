Nach zwei Halbfinal-Niederlagen steht Alba Berlin wieder Saarlouis gegenüber. Kapitänin Gohlisch: „Wir wollen die Revanche“ – gelingt endlich der Sprung ins Pokalfinale?

Berlin - Die Basketball-Frauen von Alba Berlin starten am Samstag den dritten Versuch, erstmalig den DBBL-Pokal zu gewinnen. In den vergangenen zwei Jahren waren die Berlinerinnen jeweils schon im Halbfinale gescheitert. Dieses Jahr soll es aber besser laufen.

Der Halbfinalgegner heißt allerdings ausgerechnet Saarlouis Royals (15.00 Uhr/Youtube). Der Titelverteidiger aus dem Saarland ist nicht gerade Albas Lieblingsgegner. „Sie spielen manchmal so ähnlich wie wir, was uns auch vor Probleme stellt. Aber wir wollen die Revanche“, sagte Kapitänin Lena Gohlisch.

Im vergangenen Jahr scheiterten die Berlinerinnen im Halbfinale an Saarlouis, ebenso auch anschließend in den Meisterschafts-Playoffs. Es wäre eine große Erleichterung, die schwere Last aus dem Vorjahr loszuwerden, sagte Trainer Christo Cabrera.

Trainer erwartet noch schwerere Aufgabe

Der Alba-Coach erwartet diesmal eine vielleicht noch schwerere Aufgabe. „Sie haben dieses Jahr sogar einen noch einen stärkeren Kader“, befand der Spanier. Erst vor einem Monat musste das Alba leidvoll bei der 58:70-Heimpleite in der Bundesliga erfahren. Saarlouis ist aktuell Tabellenzweiter, Alba hingegen nach bisher durchwachsener Saison nur Sechster.

Alba setzt auf den Heimvorteil

Nationalspielerin Alina Hartmann, die erst Anfang Januar aus Italien nach Berlin gewechselt war, gibt sich kämpferisch. „Wir haben noch sehr viel in petto, denn wir haben in dem Spiel nicht unser Potenzial ausgespielt“, sagte sie und forderte: „Wir müssen physischer sein. Und wir müssen diejenigen sein, die von Anfang an den Ton angeben.“

Dabei setzt Alba vor allem auf den Heimvorteil. Hartmann gerät bei der Sömmeringhalle geradezu ins Schwärmen. „Sie ist in Deutschland mit Abstand die coolste Halle mit der besten Stimmung“, sagte sie. Und dass dadurch der Druck als Heimteam etwas höher sein könnte, sieht ihr Trainer auch nicht.

Das zweite Halbfinale bestreiten Meister und Turnierfavorit Rutronik Stars Keltern und de BC Marburg (18.00 Uhr/Youtube). Am Sonntag folgt das Spiel um Platz drei und das Finale.