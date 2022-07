Alba Berlin verliert Oscar da Silva an den FC Barcelona

Berlin - Oscar da Silva verlässt Basketball-Double-Gewinner Alba Berlin und wechselt zum FC Barcelona. Das gaben die Berliner am Montag bekannt. Der 23-Jährige war im vergangenen Sommer in die Hauptstadt gekommen und lief in 45 Bundesliga- und Pokalpartien sowie 33 Spielen in der EuroLeague für Alba auf. „Wir sind sehr stolz auf Oscar und die Art und Weise, wie sehr er sich bei uns in nur einer Saison entwickelt hat. Er hat in dieser Spielzeit sein Können eindrucksvoll zur Schau gestellt und ist als Sportler und Mensch gewachsen“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in der Vereinsmitteilung.

Da Silva bedankte sich „für eine unglaublich aufregende, lehrreiche und erfolgreiche Saison“. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schlage er ein neues sportliches Kapitel auf, sagte der gebürtige Münchner.