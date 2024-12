Athen - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague ihre 14. Niederlage im 17. Spiel kassiert. Der Bundesligist musste sich dem griechischen Top-Club Olympiakos Piräus mit 85:90 (41:44) geschlagen geben und bleibt Tabellenletzter. Bester Werfer für den kriselnden Hauptstadt-Club war Matt Thomas mit 19 Punkten.

Die sportliche Situation bleibt bei den Berliner nach dem nächsten Rückschlag sehr ernst. In der Euroleague sind die Chancen auf den Playoff-Einzug nach der Saison-Halbzeit quasi verspielt. In der Bundesliga liegt der elfmalige deutsche Meister abgeschlagen auf Rang 15. Am Sonntag geht es mit einem Auswärtsspiel in Göttingen weiter.