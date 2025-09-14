Nach zwei Testspielpleiten in Spanien hält sich Alba zumindest im dritten Test gegen einen Bundesliga-Konkurrenten schadlos. Mit dem MBC wartet nächsten Samstag der nächste Ligarivale.

Berlin - Alba Berlin hat ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Rostock Seawolves klar gewonnen. Das Team von Trainer Pedro Calles setzte sich in der Berliner Sömmeringhalle mit 96:76 (45:34) durch. Beste Berliner Werfer waren Boogie Ellis mit 14 und Martin Hermannsson mit 13 Punkten.

Zum ersten Mal stand dabei Kapitän Hermannsson auf dem Parkett. Der Isländer hatte zuvor mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft teilgenommen. Die zehn Profis im Kader wurden durch zwei Nachwuchskräfte ergänzt.

Nächster Test beim MBC

Am letzten Wochenende hatte es für Alba noch zwei deutliche Niederlagen in Spanien gegen die Spitzenteams Unicaja Malaga und Real Madrid gegeben. Zuvor gelangen zwei Siege gegen die Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg und Löwen Braunschweig.

Nächsten Samstag folgt das nächste Testspiel beim Syntainics MBC. Die Berliner starten am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Gladiators Trier in die neue Saison.

Zuvor hatten die Alba-Frauen ihr zweites Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten TK Hannover Luchse mit 76:60 gewonnen.