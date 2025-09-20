Alba bleibt auch im vierten Testspiel gegen einen Bundesliga-Konkurrenten siegreich. Vor dem Saisonstart wartet nun noch ein Trainingslager und ein letzter Test in Polen.

Weißenfels - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr vorletztes Testspiel vor dem Saisonstart gewonnen. Am Samstagabend siegte das Team von Trainer Pedro Calles dank starker Offensivleistung beim Bundesliga-Konkurrenten Syntainics MBC in der Stadthalle Weißenfels mit 106:91 (52:48). Beste Berliner Schützen waren Boogie Ellis und Moses Wood mit je 20 Punkten. Beim MBC kam Spencer Reaves auf 19 Zähler.

Für Alba war es der vierte Sieg im vierten Testspiel mit einem Bundesliga-Konkurrenten. Zuvor gab es in der Vorbereitung schon Siege gegen Hamburg, Braunschweig und Rostock. Für den MBC war es hingegen nach den Testpleiten gegen Bamberg, Chemnitz, Jena und Ulm bereits die fünfte Niederlage gegen einen Ligakonkurrenten.

Alba macht Trainingslager in Kienbaum

Von Dienstag bis Donnerstag bezieht Alba noch ein dreitägiges Trainingslager in Kienbaum. Am Donnerstagabend folgt dann das letzte Testspiel bei King Wilki Morskie Szczecin in Polen. Das erste Pflichtspiel steigt dann am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Gladiators Trier. Der MBC startet schon am 28. September bei den Veolia Towers in die neue Saison.