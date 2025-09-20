Die Thüringer Handballer holen zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Den Grundstein dafür legen die Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Eisenach - Nach drei Niederlagen in Folge sind die Handballer des ThSV Eisenach wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze behielten am Samstag gegen die HSG Wetzlar mit 29:28 (12:12) die Oberhand.

Damit verschafften sich die Thüringer etwas Luft zu den Abstiegsplätzen und zogen an den Hessen in der Tabelle vorbei auf den zwölften Platz. Den größten Anteil am zweiten Saisonsieg hatten Felix Aellen (6), Moritz Ende, Peter Walz (je 4) und Max Beneke (4/2). Für die Gäste erzielten Philipp Ahouansou (8), David Cyrill Akakpo und Niklas Theiß (je 5) die meisten Tore.

Die Gastgeber verschliefen die Startphase und mussten einem 3:6-Rückstand (13.) hinterherlaufen. Mit einem 7:2-Lauf auf 10:8 (23.) konnten die Hausherren knapp in Führung ziehen, diese aber bis zur Pause nicht verteidigen. Die Eisenacher sorgten mit einem Zwischenspurt von 13:13 (32.) auf 17:13 (36.) und bauten diesen Vorsprung auf 26:21 (53.) aus. Diesen Vorsprung retteten die Gastgeber auch dank Torhüter Matija Spikic (8 Paraden) mit Mühe und Not.