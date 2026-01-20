Nach einer schwachen ersten Halbzeit kommt Alba Berlin nach dem Seitenwechsel mehr und mehr ins Rollen und kann am Ende einen wichtigen Sieg für den Einzug ins Viertelfinale einfahren.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin sind mit einem hart erkämpften Sieg in die zweite Gruppenphase der Champions League gestartet. Der Bundesligist gewann beim türkischen Vertreter Tofas Bursa dank starker zweiter Hälfte mit 94:90 (34:43). Weitere Gruppengegner sind die beiden griechischen Teams AEK Athen und Karditsa Iaponiki. Beste Berliner Werfer waren Malte Delow mit 18 und Jack Kayil mit 16 Punkten.

Die Berliner fanden zunächst gar nicht in die Partie. In der Defensive fehlte die Intensität, die Offensive wirkte zu statisch und hatte kaum Tempo. Schnell lagen die Berliner schon im ersten Viertel zweistellig zurück (6:16). Trainer Pedro Calles musste früh die erste Auszeit nehmen. Und die half zumindest für die Defensivarbeit.

Alba dreht nach der Pause auf

Dort packte Alba nun besser zu und kam vermehrt zu Ballgewinnen. Die Offensive blieb aber weiter Problemzone. Gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner wurden selbst einfachste Korbleger vergeben. Und auch die Dreier-Quote blieb in der ersten Hälfte schwach - von 15 Versuchen landeten nur zwei im Korb.

Alba kam dann aber deutlich fokussierter aus der Kabine und konnte nach rund 26 Minuten erstmalig in dieser Partie in Führung gehen (55:54). Im letzten Viertel blieb es lange in der hitzigen Atmosphäre eng, aber die Berliner zeigten in der Schlussphase die besseren Nerven und konnten sich entscheidend absetzen.