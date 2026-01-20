In Hannover und Bremen demonstrieren Tausende Menschen gegen Gewalt an Zivilisten in Nordsyrien. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.

Hannover/Bremen - Tausende Menschen haben am Abend in mehreren Städten in Niedersachsen gegen Gewalt in Nordsyrien demonstriert. Die Demonstrationen standen unter dem Motto „Gegen das Töten von Unschuldigen, Zivilisten und Kindern“. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in den Innenstädten präsent.

In Hannover waren laut Polizei ursprünglich 600 Menschen angemeldet. Von der Polizei gemeldet wurden aus Hannover und Bremen jeweils an die 2.000 Teilnehmer. Nach zwei Stunden wurde die Demonstration in Hannover wegen nicht „kooperativen Verhaltens“ aufgelöst, sagte eine Polizeisprecherin.