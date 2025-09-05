Potsdam - Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) um Entlassung ihres Staatssekretärs Gregor Beyer gebeten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist noch keine Entscheidung gefallen. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“. Gespräche sollen in der kommenden Woche geführt werden. Die Ministerin hatte sich in der vergangenen Woche zum Umgang mit dem Wolf von ihrem Staatssekretär distanziert.

Dabei geht es um eine mögliche Abschussquote für Wölfe und um die Einschätzung der Zahl der Tiere. Mittelstädt wollte sich nicht auf eine Zahl für eine Abschussquote festlegen. Beyer hatte zuletzt zunächst 15 Prozent genannt.

Die Ministerin warf ihm vor, es sei „vorfällig“, mit solchen Optionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sprach auch davon, dass die von Beyer genannte Zahl der Wölfe nicht verifiziert sei und verlässliche Zahlen nötig seien. Beyer hatte von bis zu 1.600 Tieren gesprochen. Er gilt als ausgewiesener Experte.