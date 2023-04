Hannover - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir absolviert eine viertägige Wehrübung bei den Feldjägern der Bundeswehr. Der Grünen-Politiker soll bei der Militärpolizei unter anderem in die Tatort- und Spurensicherung eingewiesen werden und an einer Ausbildung für Personenschützer teilnehmen, wie die Streitkräftebasis mitteilte. Die Wehrübung begann nach Angaben eines Sprechers am Montagmorgen wie geplant. Der Minister wurde zuerst eingekleidet. An der Übung sollten auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener und dessen Büroleiterin teilnehmen.

Schon 2019 hatte Özdemir als Bundestagsabgeordneter eine Woche an einer Infoveranstaltung der Bundeswehr im niedersächsischen Munster teilgenommen. Er wolle den Alltag der Truppe erleben und sich mit den Soldatinnen und Soldaten austauschen, erklärte er damals.