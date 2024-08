Am Sonntag will die AfD in Magdeburg die Bewerber für die Landesliste wählen. (Foto: Archiv)

Magdeburg - Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt soll Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl 2025 werden. Das schlägt der Landesvorstand der Partei vor. Heute will die AfD in Magdeburg die Bewerber für die Landesliste wählen. Reichardt gehört dem Parlament seit 2017 an. Auf Platz zwei könnte Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt landen, der seit 2021 im Bundestag sitzt.