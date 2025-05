Die Alternative für Deutschland nimmt Anlauf für die Landtagswahl im September 2026. Mit welchen Kandidaten tritt sie an?

Magdeburg - Die AfD setzt in Magdeburg ihren Parteitag fort und stellt ihre Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf. Unweit des Veranstaltungsorts standen am Morgen Gegendemonstranten mit Transparenten, auf denen etwa zu lesen war: „Dem Rechtsruck widersetzen“. Gefordert wurde ein AfD-Verbotsantrag.

Bereits am Vortag hatten die Delegierten den Altmärker Ulrich Siegmund als Spitzenkandidaten gewählt. Die Delegierten stellten bis in den späten Abend hinein insgesamt 17 Kandidaten für die Landtagswahl auf, darunter eine Frau. Dabei folgten sie den Empfehlungen des Landesvorstands. Für Platz 12 und Platz 16 bewarben sich neben den empfohlenen Kandidaten weitere, sie unterlagen aber bei den Kampfabstimmungen. Insgesamt sollen 60 Listenplätze besetzt werden.

Die AfD wird in Sachsen-Anhalt schon seit Längerem als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist für den 6. September 2026 angesetzt. Aktuell regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Die AfD stellt die zweitstärkste Fraktion im Landtag. Die Partei hat das Ziel ausgerufen, die absolute Mehrheit zu erreichen und in Regierungsverantwortung zu kommen.