Für die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters in Potsdam schickt der AfD-Kreisverband Potsdam den Politiker Chaled-Uwe Said ins Rennen. Said ist Fraktionsvorsitzender der AfD-Stadtverordnetenfraktion.

Er wolle sich für mehr Investitionen in Straßen und einen dritten Havelübergang einsetzen, erklärte Said laut Mitteilung. Außerdem forderte er den Stopp von Fernwärme und kündigte an, irregulären Migranten keine Wohnungen mehr zu geben.

Said wurde 1974 in Dresden geboren und lebt seit 1998 in Potsdam, wie seiner Website zu entnehmen ist. Er hat Verwaltungswissenschaften studiert und von 2001 bis 2002 in Russland gelebt und gearbeitet.

Seit März 2024 ist er als Fachreferent im Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit und Energie der AfD-Landtagsfraktion tätig.

Nach der Abwahl des Oberbürgermeisters sucht Potsdam ein neues Stadtoberhaupt. Die Parteien bereiten nun die Oberbürgermeister-Neuwahl vor, die laut Wahlleiter im September oder Oktober stattfinden soll.