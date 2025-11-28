Erfurt - Zum ersten Adventswochenende gibt es in Thüringen Temperaturen um die 0 Grad, teilweise Glätte und Böen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Vormittag im Bergland zu Böen. In Kammlagen über 600 Metern seien Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich. Im Laufe des Nachmittags ist es zunehmend bewölkt. Vom Eichsfeld bis zum westlichen Thüringer Wald komme es zu Regen. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 7 Grad, im Bergland bei 0 bis 3 Grad.

In der Nacht zu Samstag ist es bedeckt und der DWD spricht von durchziehendem Regen. Die Temperaturen sollen auf 4 bis 0 Grad fallen, im Bergland anfangs auf minus 1 Grad. Durch gefrierenden Sprühregen könne es im Bergland örtlich zu Glätte kommen. Am Samstag soll es trocken und bewölkt werden. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Angaben bei 4 bis 8 Grad, im Bergland bei 1 bis 4 Grad.