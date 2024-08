Leipzig - Das befürchtete Stau-Chaos auf den ostdeutschen Autobahnen am letzten Ferienwochenende in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist laut ADAC ausgeblieben. „Es gibt zwar mehr Staus als am letzten Wochenende, aber von einem Chaos brauchen wir nicht sprechen“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich seien viele Urlauber bereits früher zurückgekehrt.

Der Automobilclub hatte zuvor unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgrund des Ferienrückreiseverkehrs vor längeren Staus gewarnt. Während in Sachsen-Anhalt und Sachsen die Ferien enden und in Thüringen die Schule bereits wieder begonnen hat, befinden sich viele andere Bundesländer noch in der Urlaubszeit.

Demnach stockte der Verkehr am ehesten zwischendurch auf Streckenabschnitten der Autobahn 4 bei Dresden sowie in den Ballungsräumen Leipzig/Halle und Magdeburg.