Halberstadt - Nach den Einschulungen am Wochenende brechen die landesweit rund 21.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler an diesem Montag zu ihrem ersten Schultag auf. Die Polizei macht wie in den Vorjahren im Rahmen ihrer Aktion „Sicherer Schulweg“ auf die Kleinsten aufmerksam, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Die Beamten führen Gespräche mit Verkehrsteilnehmern. Zudem werden flächendeckend Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt, um Schulwege zu sichern. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will bei einer Aktion an einer Halberstädter Grundschule dabei sein. Die Fahrerinnen und Fahrer, die alle Regeln einhalten, bekommen von Kindern als Dank eine Zuckertüte.