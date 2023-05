Dresden - Bei einem Schulbus-Unfall in Dresden sind acht Kinder verletzt worden. Der Busfahrer war nach Angaben der Feuerwehr am Montag zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Mehrere der 40 Fahrgäste in dem Bus stürzten dadurch. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienste mit zwei Notärzten im Einsatz.

Der Großteil der leicht verletzten Kinder konnte an der Unfallstelle ambulant versorgt werden. Eines der Kinder sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Manche Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt, andere seien in einen Ersatzbus gestiegen.