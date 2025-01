Flensburg - Fernsehkommissar Arne Brauner bekommt einen nachträglichen Serienabschied: In der neuen Folge der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ (heute um 20.15 Uhr sowie bereits in der Mediathek abrufbar) spielt TV-Star Martin Brambach einmal noch an der Seite von Natalia Wörner und Ralph Herforth den sympathischen Ermittler, der zwar öfter mal aufbrausend reagiert, jedoch einen sanftmütigen Kern hat. 2023 war Arne Brauner in Folge 21 ohne Erklärung verschwunden.

Seit dem Beginn der Reihe im Jahr 2006 zählte Arne Brauner zum Ermittlerteam - eine eingeschworene Gemeinschaft mit Sinn für Humor. Die drei Kommissare stützten sich in Lebens- und Arbeitskrisen. Für Leo (Jacob Lee Seeliger), den Sohn von Jana Winter (Natalia Wörner), wurden die Kollegen Arne Brauner und Matthias Hamm ein wenig zu Ersatzvätern.

Im Jahr 2024 teilte das ZDF dann mit, dass sich Schauspieler Martin Brambach neuen Projekten widmen wolle. Der - bedauerliche - Ausstieg wurde auch in Folge 22 nicht thematisiert. Jetzt hat ihm Autor und Regisseur Thomas Berger für Episode 24 ein ebenso dramatisches wie stilles Ende ins Drehbuch geschrieben.

Ein überraschender Anruf

Jana Winter ist gerade auf dem Weg zur Abiturfeier ihres Sohnes, als sie einen irritierenden Anruf von Arne erhält. Völlig aufgelöst steht ihr Ex-Kollege an einem Strand und berichtet von einem Mädchen, das in höchster Gefahr sei. Jana müsse sofort zu ihm auf die Nordseeinsel fahren.

Die Kommissarin macht sich auf den Weg. Als sie ankommt, liegt Arne tot im Watt. Der örtliche Kommissar Jakobsen (Golo Euler) ermittelt und bezweifelt zunächst, dass es sich um einen „Fall“ handelt. Arnes Alkoholproblem ist schließlich bekannt.

Zurück in Flensburg, wartet vor Janas Haustüre das Mädchen, von dem ihr Arne erzählt hatte. Bei einer Party am Strand sei ihre Schwester Sara von drei Männern vergewaltigt worden, sagt Lea (Mariella Aumann). Kurz darauf sei Sara verschwunden. Arne Brauner habe angeboten, ihr bei der Suche zu helfen.

Jana muss nun den Tod ihres Kollegen und Freundes Arne verkraften und will zugleich herausfinden, wo Sara ist. Ausgerechnet drei Mitschüler von Leo geraten in Verdacht. Sie hatten auf der Insel ihr Abitur gefeiert. Auf die bewährte Unterstützung von Hamm (Ralph Herforth) kann sie nicht zählen, denn der ist im Urlaub.

Würdiges Aus nach fast 20 Jahren

Für die Zuschauer gibt es nun also eine schlüssige Erklärung, weshalb Arne plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Für die Figur und für Darsteller Brambach wird die Folge mit dem Untertitel „Die letzte Zeugin“ zu einem würdigen und sehenswerten Abschluss. In der Mediathek ist der Fall vorab abrufbar.