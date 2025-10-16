Erste Vorbereitungen wurden schon getroffen, jetzt geht es richtig los: Am Magdeburger Ring wird abgerissen. Was das für den Autoverkehr bedeutet.

Magdeburg - Früher als geplant soll heute mit dem Abriss der Brücken am Magdeburger Ring über der Brenneckestraße begonnen werden. Bis Freitag werde zunächst das erste der zwei Teilbauwerke abgerissen, teilte die Stadt mit. Der zweite Teil der maroden Brücke werde dann am 20. Oktober zerstört, hieß es.

Schon in den vergangenen Tagen war ein Teil des Rings für erste Arbeiten gesperrt worden. Insgesamt sollen der Abriss den Angaben nach zwei Wochen dauern. Währenddessen wird der Verkehr umgeleitet.

Im November soll dann die Konstruktion einer Behelfsbrücke beginnen, erklärte die Stadt. Sie hatte außerdem eine weiträumige Umfahrung über die A14 empfohlen.