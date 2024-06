Das sommerliche Wetter in Sachsen-Anhalt macht in den kommenden Tagen eine kleine Pause. Zum Wochenstart soll es laut Vorhersagen durchwachsen sein.

Halle - Nach hochsommerlichen Temperaturen kommt zum Wochenbeginn die Abkühlung für weite Teile Sachsen-Anhalts. Im Vergleich zu den Vortagen soll es deutlich kühler werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Im östlichen Teil des Landes reiche es am Sonntag noch einmal für knapp 25 Grad, weiter westlich soll es deutlich kühler werden. Am Nachmittag sind vereinzelte Niederschläge und Gewitter im gesamten Bundesland möglich, jedoch in wesentlich milderer Form als an den vorangegangenen Tagen.

Zum Wochenbeginn zeigt sich ein ähnliches Wetterbild. Am Montagvormittag sind erneut Niederschläge und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Am Nachmittag beruhigt sich die Wetterlage etwas bei Temperaturen um die 20 Grad. In den folgenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit keinen größeren Temperaturanstiegen. Erst zum Wochenende hin könnten die Temperaturen wieder 25 Grad erreichen.