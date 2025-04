Der Mai ist für viele junge Leute in Thüringen eine aufregende Zeit: Die Abiturprüfungen sind zu bestehen.

Abitur-Prüfungen beginnen in Thüringen

Erfurt - In Thüringen beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. Etwa 6.000 Schülerinnen und Schüler wollen bis zum 27. Mai die letzte Etappe ihrer Schulzeit bestehen. Darunter sind nach Angaben des Bildungsministeriums unter anderem etwa 170 Mädchen und Jungen von Gemeinschaftsschulen, rund 4.800 von Gymnasien, knapp 300 von Gesamtschulen und etwa 780 von Beruflichen Gymnasien.

Bildungsminister Christian Tischner (CDU) wünschte den angehenden Abiturienten in den Prüfungen Konzentration, aber auch ein Quäntchen Glück. „Die Prüfungen sind für Sie alle ein wichtiger Schritt im Übergang zu Ihrer beruflichen Zukunft.“

Die erste Abiturprüfung wird laut Ministerium im Fach Deutsch abgelegt. Es folgten Englisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Latein mit erhöhtem Anforderungsniveau am 7. Mai 2025. Erstmals würden in diesem Jahr ein Teil der Abiturprüfungsaufgaben und -materialien digital an die Thüringer Schulen mit gymnasialer Oberstufe übermittelt. Ausnahmen bilden aus technischen Gründen die Prüfungsaufgaben unter anderem für die Fächer Geografie oder Kunst.