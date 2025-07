Tausende junge Menschen haben in Thüringen ihr Abitur abgeschlossen, einige sogar mit Bestnote. Der Bildungsminister sieht in den Ergebnissen auch einen Ausweis von Bildungsqualität.

Abi-Schnitt in Thüringen liegt dieses Jahr bei 2,13

In Thüringen haben 224 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit der Durchschnittsnote 1,0 abgeschlossen. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen haben in diesem Jahr 5.863 junge Menschen erfolgreich das Abitur gemacht. Damit liegt die Erfolgsquote mit 96,7 Prozent leicht über dem Wert des vergangenen Jahrgangs (96 Prozent), wie aus Daten des Thüringer Bildungsministeriums hervorgeht. Insgesamt hatten 6.061 Gymnasiasten an den Abiturprüfungen teilgenommen. Wie im vergangenen Jahr liegt der landesweite Notenschnitt bei 2,13.

„Diese Ergebnisse machen Mut. Sie zeigen, wie viel Potenzial in unseren jungen Menschen steckt – und dass unsere Schulen, bei allen Herausforderungen, Verlässlichkeit und Qualität bieten“, erklärte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU).

224 Schüler mit Bestnote

Von den Abiturienten erreichten 1.131 Schülerinnen und Schüler eine Durchschnittsnote von 1,5 oder besser, 224 von ihnen machten ihr Abi sogar mit 1,0.

In der zehnten Klasse absolvierten zudem 5.629 Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Besondere Leistungsfeststellung, die ihnen einen Realschulabschluss sichert. Die Erfolgsquote beträgt in diesem Jahr 90,2 Prozent.

Tischner betonte erneut, dass Fordern und Fördern für ihn zusammengehöre. „Unsere Aufgabe ist es, schulische Erfolge nicht dem Zufall zu überlassen, sondern systematisch zu ermöglichen. Bildungserfolge müssen organisiert werden – mit klaren Anforderungen, gezielter Unterstützung und einer neuen Kultur der Wertschätzung für Leistung“, so der Minister.