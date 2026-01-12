Fast zwei Jahre wurde am A4-Tunnel gewerkelt, Autofahrer müssen sich nun ein letztes Mal auf Einschränkungen einstellen.

Königshain - Wegen Rückbauarbeiten nach der umfangreichen Sanierung wird der A4-Tunnel Königshainer Berge in Richtung Dresden vier Tage lang gesperrt. Der Verkehr wird von Dienstag, 7.00 Uhr bis Freitag, 22.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf umgeleitet, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Es ist die letzte Sperrung im Rahmen der Bauarbeiten. Nun werden die Baustellenreste zurückgebaut.

Die Sanierung des Autobahn-Tunnels begann im März 2024. Um die seit der Fertigstellung im Jahr 1999 gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und den Tunnel auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wurden unter anderem neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert. Die Südröhre mit Fahrtrichtung Dresden wurde im Dezember freigegeben.