Ein 50-Jähriger ist bei dem Unfall am Stauende tödlich verletzt worden.

Leipzig - Nach zwei Auffahrunfällen am Donnerstagnachmittag ist die stundenlange Sperrung der A38 am Freitagmorgen aufgehoben worden. In Fahrtrichtung Leipzig ist der Verkehr einspurig wieder freigegeben worden, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Bei den Unfällen war ein 50-Jähriger ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag hatte sich ein langer Stau gebildet, nachdem ein Auto beim Kreuz Leipzig-Süd auf einen verkehrsbedingt haltenden Gefahrguttransporter aufgefahren war, so die Polizei. Dabei ist der 39 Jahre alte Autofahrer verletzt worden. Daraufhin war die Richtungsfahrbahn Halle nach Leipzig gesperrt worden.

Zu einem weiteren Unfall kam es anschließend am Stauende bei der Anschlussstelle Neue Harth. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr ein 50 Jahre alte Lastwagenfahrer zwei Autos auf. Daraufhin wich er nach rechts aus, kollidierte mit einem anderen Lastwagen und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Der Mann starb noch am Unfallort. Der andere Lastwagen kollidierte durch den Aufprall mit einem Viehtransporter und drei weiteren Fahrzeugen. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Menschen verletzt.