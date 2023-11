Friedland - Die Autobahn 38 bleibt in Friedland länger als geplant gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Friedland und dem Dreieck Drammetal soll der Verkehr in westlicher Richtung erst am 12. statt am 6. Dezember wieder fließen, wie die Autobahngesellschaft am Donnerstag mitteilte. Grund dafür sind demnach Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten.

Frost und Schnee sowie mehr Sanierungsbedarf als erwartet hätten den Zeitplan durchkreuzt. So habe teilweise neben der Fahrbahndecke auch die Tragschicht erneuert werden müssen. Hinzu komme, dass bestimmte Materialien sich nur bei Temperaturen über null Grad verbauen ließen. Die ausgeschilderte Umleitung U58 über die Bundesstraßen 80 und 27 bleibe bestehen.