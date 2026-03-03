Nach einem Unfall bei Emsbüren bleibt die A30 mehr als 14 Stunden gesperrt. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, die Bergung dauerte bis in die Morgenstunden.

Ein medizinischer Notfall sorgte für einen Unfall und eine stundenlange Sperrung der A 30 (Symbolbild).

Emsbüren - Die A30 ist nach einem Unfall mit einem Sattelzug im Bereich Emsbüren (Landkreis Emsland) über 14 Stunden zeitweise voll gesperrt gewesen. Der Sattelzug war am Montagnachmittag in Fahrrichtung Niederlande unterwegs, als der 29-jährige Fahrer aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit dem Sattelzug von der Fahrbahn ab.

Das Gefährt durchbrach die Leitplanke und stürzte mehrere Meter tief eine Böschung hinab. Dort kam das Fahrzeug liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Autobahn musste wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.