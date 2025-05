Nach dem Feuer auf einem Recyclinghof ist die A28 zwischen Oldenburg und Bremen weiter gesperrt. Ein instabiler Mobilfunkmast muss demontiert werden. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch als gedacht.

Hatten - Nach dem Großbrand auf einem Recyclinghof in Hatten ist die Autobahn 28 weiterhin zwischen Oldenburg und Bremen gesperrt. Die Demontage eines instabilen Mobilfunkmastes auf dem Gelände verzögere sich, sagte ein Sprecher der Gemeinde Hatten. Zunächst war geplant gewesen, mit Hilfe eines Krans nur den oberen Teil des 55 Meter hohen Mastes zurückzubauen, damit keine Trümmerteile auf die Autobahn fallen können.

Da sich die Schrauben nicht lösen ließen, müsse nun der komplette Turm abgebaut werden. Dazu werde ein größerer Kran benötigt. Dieser sollte um 14.00 Uhr mit der Arbeit beginnen. Erst danach könne die A28 für den Verkehr wieder freigegeben werden. Ein Gutachter hatte nach dem Brand nicht zweifelsfrei einschätzen können, ob der Mast standsicher ist.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Die Brandursache sei nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Zurzeit würden Videoaufnahmen ausgewertet. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten beendet. Allerdings sei eine Beregnungsanlage in Betrieb, weil möglicherweise noch Glutnester vorhanden seien. Mehr als zwei Tage hatte der Brand auf dem Recyclinghof mehr als 600 Einsatzkräfte beschäftigt. Auf dem Gelände waren am Freitagabend hunderte Autos und Reifenstapel in Brand geraten. Durch das Feuer entstand den Angaben zufolge ein Millionenschaden. Verletzt wurde niemand.