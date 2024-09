Eimersleben - Bei einem Unfall an einem Stauende auf der A2 in Höhe Eimersleben (Landkreis Börde) ist eine 61-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am Dienstagabend in Richtung Hannover zu Stau gekommen. Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte diesen zu spät und versuchte auszuweichen. Dabei habe er ein Auto übersehen, in dem die Frau saß, und sei mit dem Wagen zusammengestoßen.

Dabei wurde das Auto gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Rund 300 bis 350 Meter der Planke kippten um und versperrten die Straße Richtung Berlin. Der Lkw-Fahrer lenkte den Angaben nach wieder nach rechts und stieß dabei mit einem weiteren Lastwagen zusammen.

Die 61-jährige Autoinsassin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bislang unklar. Der Lkw des 37-Jährigen wurde stark beschädigt, am Auto entstand ein Totalschaden. Nach dem Unfall war die Fahrbahn Richtung Hannover für rund viereinhalb Stunden gesperrt. Auch der linke Fahrstreifen Richtung Berlin wurde für die Dauer gesperrt.