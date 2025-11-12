Nach dem Lkw-Brand auf der A13 rollen auf der linken Spur die Autos wieder – aber wie lange bleibt die Strecke offen? Warum es erneut zur Sperrung kommen kann.

Mittenwalde - Die A13 ist wegen eines Lkw-Brandes zwischen den Anschlussstellen Mittenwalde und Ragow in Richtung Berlin zunächst wieder befahrbar. Seit dem Mittag sei die linke Fahrspur wieder freigegeben, es könne jedoch im Laufe des Tages erneut zu einer zeitweisen Sperrung im Zuge der Bergungsarbeiten kommen, teilte die Polizei mit.

Ein Sattelauflieger eines Lastwagens war am Morgen in Höhe der Ausfahrt Mittenwalde in Brand geraten, wie es von Polizei und Feuerwehr hieß. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Groß Köris umgeleitet. Bereits in der Nacht hatte ein Lkw auf der A113 in Berlin gebrannt. Diese ist seit dem Vormittag wieder freigegeben.