Ein 79-Jähriger verliert in Berlin die Kontrolle über sein Auto, prallt gegen eine Verkehrsbrücke und wird schwer verletzt. Die Strecke war auch einen Tag später noch gesperrt.

Berlin - Nach dem schweren Autounfall auf der A111 ist die Fahrbahn in Höhe Heckerdamm in Richtung Süden wieder frei. Die Sperrung wurde am Vormittag aufgehoben, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Montagmorgen liefen noch Untersuchungen an der Unfallstelle. Laut Polizei mussten Schäden vor Ort behoben werden.

Feuerwehrfrau war Ersthelferin

Am Sonntagmorgen hatte ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen die Leitplanke und dann gegen eine Verkehrsbrücke. Danach blieb das Auto auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Als Erste hatte eine Feuerwehrfrau auf dem Heimweg den Unfall bemerkt und Erste Hilfe geleistet. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war laut der Polizei im Einsatz. Dafür waren kurzzeitig beide Richtungen voll gesperrt.