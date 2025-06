Sänger Morten Harket hat Parkinson. 2018 trat er mit a-ha unter anderem in Stuttgart auf. (Archivbild)

Berlin - Der Sänger und Frontmann der Pop-Band a-ha Morten Harket hat Parkinson. Er erkrankte schon vor einigen Jahren, wie er in einem auf der Webseite der Band veröffentlichten Interview berichtete. „Ich habe kein Problem damit, die Diagnose zu akzeptieren“, betonte der Sänger. „Mit der Zeit habe ich mir die Einstellung meines 94-jährigen Vaters zum allmählichen Aufgeben des Organismus zu Herzen genommen: "Ich nehme, was immer funktioniert".“

Dennoch stellt die Krankheit eine enorme Herausforderung für den fünffachen Vater dar, wie aus dem Interview hervorgeht. „Ich versuche mein Bestes, um zu verhindern, dass mein gesamter Körper verfällt. Es ist ein schwieriger Balanceakt zwischen der Einnahme der Medikamente und dem Umgang mit ihren Nebenwirkungen.“ Harket wird laut der Bandwebseite sein Leben lang an Parkinson leiden.

Der Musiker wurde demnach im Juni 2024 neurochirurgisch behandelt, dabei wurden Elektroden in seinem Gehirn implantiert. Diese sogenannte Tiefe Hirnstimulation hat seine Symptome deutlich gemildert. Im Dezember folgte dann ein ebenfalls erfolgreicher Eingriff seiner rechten Hirnhälfte.

Was wird aus Harkets Stimme - und damit seiner Karriere?

Betroffen ist allerdings seine auch für seine Karriere so wichtige Stimme: „Die Probleme mit meiner Stimme sind einer von vielen Gründen für die Unsicherheit über meine kreative Zukunft“, sagt er.

Wird er Lieder wie das weltberühmte „Take on me“ noch mal so performen können wie früher? „Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Lust zu singen, und das ist für mich ein Zeichen.“ Die Frage sei, ob er sich mit seiner Stimme ausdrücken kann. „So wie es jetzt aussieht, ist das ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwann in der Zukunft schaffen werde.“ Seine Identität hänge jedoch nicht von Singen ab, daher sehe er das nicht als Tragödie.

Der Popstar schreibt weiterhin Songs

Dennoch habe er bereits einige Songs geschrieben, die er eventuell eines Tages veröffentlichen möchte. Er sei sich aber noch nicht sicher, ob das auch klappt. An seine Fans gerichtet sagte er: „Macht euch keine Sorgen um mich.“

Als die norwegische Band 2022 das Album „True North“ und einen begleitenden Film veröffentlichte, ging sie nicht auf Tournee. Damals begründete a-ha-Keyboarder Magne Furuholmen das damit, dass Harket die Freude daran verloren habe. „Ich glaube nicht, dass wir auf Tournee gehen sollten, wenn das für ihn nur Druck bedeutet und überhaupt keine Freude“, sagte Furuholmen damals im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den charakteristischen Symptomen von Parkinson zählen unkontrollierbares Zittern, verlangsamte Bewegungen, Muskelverspannungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, starre Mimik und leise oder monotone Sprache. Parkinson ist eine der am schnellsten zunehmenden neurologischen Erkrankungen weltweit. Allein in Deutschland sind aktuellen Zahlen zufolge fast 300.000 Menschen ab 40 Jahren betroffen.