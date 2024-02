Vier Spiele in Serie hat Zweitligist Hannover 96 zuletzt gewonnen. Samstag geht es im Niedersachsen-Duell gegen das Schlusslicht VfL Osnabrück. Ein wichtiger Spieler kehrt in den Kader zurück.

Hannover - Trainer Stefan Leitl tritt auf die Euphorie-Bremse. Nach zuletzt vier Siegen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga sei die Stimmung beim Tabellenvierten „gut aber fokussiert“, berichtete der 46-Jährige am Donnerstag. Dennoch wolle und müsse seine 2024 noch unbesiegte Mannschaft an der Herangehensweise nichts ändern, um am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Niedersachsen-Duell beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Osnabrück zu bestehen. Das bedeute, „seriös, mit hoher Intensität und sehr viel Freude Fußball zu spielen“, sagte Leitl.

Den VfL wollte Leitl nicht anhand des Tabellenstands beurteilen, sondern danach, „was an der Bremer Brücke passiert ist“. So haben die Osnabrücker daheim den Hamburger SV geschlagen (2:1) sowie gegen den FC St. Pauli und Holstein Kiel (beide 1:1) jeweils ein Unentschieden geholt. Auch das 7:0 aus dem Hinspiel spielt für den 96-Coach längst keine Rolle mehr: „Das Spiel ist gespielt und vorbei.“

Nach seiner zwei Spiele währenden Rot-Sperre kehrt Abwehrchef Marcel Halstenberg am Samstag in den Kader zurück. Leitl: „Wir haben gemerkt, welchen Mehrwert er uns geben kann.“ Der Einsatz von Enzo Leopold, der wegen Oberschenkelproblemen in dieser Woche kaum trainiert hat, ist fraglich. Sei Muroya (Oberschenkel) und Christopher Scott (Rücken) fallen aus.