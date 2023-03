Chemnitz/Bautzen - Rund 9500 Jugendliche in Sachsen stehen ohne passenden Ausbildungsplatz da. Rein rechnerisch haben sie allerdings gute Chancen, fündig zu werden: In den Betrieben gibt es fast 12.400 unbesetzte Lehrstellen, wie aus dem Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Insgesamt haben sich in diesem Berufsberatungsjahr etwas mehr als 14.300 Bewerber für eine Berufsausbildung gemeldet. Das waren etwa so viele wie im Vorjahr. Bei den Ausbildungsplätzen in den Unternehmen wurde ein Plus von 4 Prozent auf gut 18.300 verzeichnet.

Die Chancen auf Ausbildung seien sehr gut, und die jungen Menschen hätten vielfältige Möglichkeiten, hieß es etwa von der Agentur für Arbeit in Bautzen. Berufsberatung und -orientierung seien trotz des höheren Angebots an Ausbildungsstellen wichtig, damit Jugendliche in der Fülle an Berufen und Angeboten das Passende fänden. In Ostsachsen stehen bei den jungen Menschen demnach vor allem Berufe im Handel hoch im Kurs, aber auch Mechatroniker wollen viele werden.