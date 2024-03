In Spremberg wird am Mittwoch eine Seniorin von einem Motorrad angefahren. Die Frau stirbt kurz darauf in einer Klinik.

Spremberg - In Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) ist eine 91-Jährige mit Rollator von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin starb kurze Zeit nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch der 21 Jahre alte Motorradfahrer wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei stellte für ihren Ermittlungen das Motorrad sicher. Auch ein Sachverständiger sei zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Frau beim Betreten der Fahrbahn von dem herannahenden Motorrad erfasst, wie es hieß.