Eine Nachbarin ruft die Feuerwehr, weil ein Rauchmelder piept. Die Einsatzkräfte retten eine Frau aus der Brandwohnung. Doch für die 89-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Berlin - Eine 89-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ums Leben gekommen. Die Feuerwehr rettete die Frau am Sonntagabend zunächst ohnmächtig aus der Brandwohnung, wie die Polizei Berlin mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen starb die Frau noch vor Ort, wie es hieß. Eine Anwohnerin hatte demnach zuvor die Feuerwehr gerufen, weil ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.