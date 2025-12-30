Der Wagen eines 88-Jährigen kollidiert auf gerader Strecke mit einem Baum, der Mann kommt ins Krankenhaus.

Papenburg - Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist wenige Tage nach einem Unfall im Landkreis Emsland im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei nach Angaben der Klinik am Montag an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte mit seinem Wagen am Samstagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache einen Baum gerammt - er war auf gerader Strecke unterwegs. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden, er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.