Eine Seniorin überquert mit ihrem Rollator eine Straße in der Gemeinde Wangerland. Dort wird sie von einem Transporter angefahren.

Wangerland - Beim Überqueren einer Straße in der Gemeinde Wangerland ist eine 86 Jahre alte Frau von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Der 40 Jahre alte Fahrer habe am Donnerstagnachmittag im Landkreis Friesland die Frau mit ihrem Rollator mutmaßlich übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Unfallursache sei bisher nicht abschließend geklärt. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht, die Ermittlungen dauerten an.