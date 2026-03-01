Wusterhausen/Dosse - Ein 84-jähriger Mann ist nach einem Eisunfall auf dem Klempowsee in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Polizeiangaben zufolge war der Mann am Freitagnachmittag zum Eisangeln auf den See gegangen, als er in die Eisfläche einbrach. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bargen ihn aus dem Wasser und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch ohne Erfolg. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.