Drei bewaffnete Täter dringen in das Haus eines 83-Jährigen ein. Sie fesseln ihn und rauben ihn aus. Die Polizei sucht mit einer Drohne und einem Spürhund nach ihnen.

Eydelstedt - Drei bewaffnete Täter haben einen 83 Jahre alten Mann in seinem Haus im Landkreis Diepholz überfallen und an einen Stuhl gefesselt. Die maskierten Diebe hatten am Morgen bei dem Mann in Eydelstedt geklingelt und ihn mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei mitteilte. Sie drängten ihn zurück ins Haus und fesselten ihn dort an einen Stuhl. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen und flüchteten.

Eine Nachbarin bemerkte die Männer und fand ihren Nachbarn gefesselt vor. Sofort alarmierte sie die Polizei. Die Ermittler fahndeten unter anderem mit der Hilfe einer Drohne und eines Hundes nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Der 83 Jahre alte Mann blieb den ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Es war unklar, was die Diebe entwenden konnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben.