Mehrere Autos, ein Verkehrsschild, ein Baum: Ein Senior verliert beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auch seine Frau fährt er um. Wie kann das passieren?

Erfurt - Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Erfurter Gartencenters hat ein 82-Jähriger mehrere Autos und auch seine Ehefrau angefahren. Der Senior stieß beim rückwärts Ausparken gegen drei Wagen, wie die Polizei mitteilte. Er legte den Vorwärtsgang ein und verlor auch dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie es weiter hieß. Er fuhr über einen Bordstein, erwischte ein Verkehrsschild und fuhr schließlich seine Ehefrau um. Sie wurde leicht verletzt. Die Fahrt des 82-Jährigen endete schließlich an einem Baum. Dabei wurde auch der Senior leicht verletzt.

„Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte sich der ältere Herr nicht erklären“, so die Polizei. „Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln konnte vor Ort durch die Beamten ausgeschlossen werden.“ Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 15.000 Euro.