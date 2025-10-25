Das Theater Erfurt setzt in der neuen Spielzeit auf einen Opern-Klassiker. Die Mozart-Oper Don Giovanni feierte Premiere, doch nicht nur sie.

Erfurt - Opern-Premiere des neuen Erfurter Generalmusikdirektors Hermes Helfricht: Mit Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart erlebt ein Opern-Klassiker seine Neuaufnahme in der Thüringer Landeshauptstadt. Das Publikum spendete der Inszenierung von Alexandra Pape, die zwischen Komödie und Tragödie spielt, viel Applaus. Die Titelrolle des Frauenhelden Don Giovanni, der mit Lügen und Gewalt im spanischen Sevilla immer neue Liebesabenteuer erleben will, sang Máté Sólyom-Nagy.

Doch der Verführer und Vergewaltiger stößt auf Widerstand: Donna Anna, gesungen von Liudmila Lokaichuk, gibt sich ihm nicht wehrlos hin und ihr Vater (Kakhaber Shavidze) stellt ihn zur Rede. Auf der Bühne fallen Schüsse - Don Giovanni bringt den Vater um. Es folgen weitere Eskapaden, bis Donna Elvira, eine seiner verflossenen Liebschaften, auftaucht, um andere Frauen vor ihm zu warnen. Die Elvira sang Alexandra Yangel, die Zerlina stellte Candela Gotelli dar.

Don Giovanni gilt in der europäischen Kulturgeschichte als einer der großen Verführer, der sich letztlich einem Rachefeldzug der von ihm missbrauchten Frauen ausgesetzt sieht. Das Bühnenbild für die Mozart-Oper schuf Tamara Stotz. Die Kostümbildnerin Yeon-Sung Monz setzte bei der Kleidung der Darsteller vor allem auf Schwarz-Weiß-Effekte.